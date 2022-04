Torta al formaggio di Pasqua, una ricetta facile ma di sicura riuscita

Difficoltà Facile

Tempo 45 minuti più due ore di lievitazione Ingredienti 350 gr farina

farina 80 gr parmigiano reggiano

parmigiano reggiano 40 gr formaggio tipo emmental

formaggio tipo emmental 40 gr provolone

provolone 40 gr pecorino

pecorino 20 gr lievito di birra

lievito di birra 1 cucchiaino zucchero

zucchero 2 uova

uova qb olio extravergine d'oliva

olio extravergine d'oliva qb sale

sale pepe

Procedimento

1) Preriscaldate il forno a 200°. Riempite mezzo bicchiere con acqua tiepida e scioglietevi 20 gr di lievito di birra con un cucchiaino di zucchero (in alternativa potete usare il malto d'orzo). Prendete 100 gr di farina e amalgamatela con acqua e lievito su un piano di lavoro, fino a formare un panetto morbido. Fatelo lievitare in una ciotola coperta con un canovaccio per un'ora.

2) Trasferite la farina avanzata sulla spianatoia o sul vostro piano di lavoro pulito, e amalgamatela con un bicchiere scarso di acqua tiepida, due cucchiai di olio, un pizzico di sale e pepe. Quando avrete ottenuto un impasto omogeneo incorporatelo al panetto già lievitato. Nel frattempo, grattuggiate 25 g di emmental, 50 gr di parmigiano e 25 g di provolone, uniteli a due uova in una ciotola e sbattete il tutto. Poi incorporate anche il formaggio rimasto, tagliato a dadini, e continuate a lavorare l'impasto energicamente con le mani. Capirete che è pronto quando la pasta tenderà a staccarsi dalla spianatoia e dalle mani.

3) Trasferite la pasta in uno stampo alto e stretto, precedentemente unto di olio per non far attaccare l'impasto, e fatelo lievitare ancora un paio ore. Trascorso il tempo di lievitazione, infornate e cuocete la torta al formaggio umbra per circa 30 minuti; servitela con affettati e salumi.

Se dovesse avanzare si può tagliare in pezzi e congelarla. Se si indurisce, è invece ottima per fare il pan grattato più saporito che ci sia.

La ricetta

Alzi la mano chi non ha mai mangiato ​la torta al formaggio, (detta anche pizza) e chiamata anche torta di Pasqua. A dispetto del nome, questa "torta" è il realtà salata è costituisce un classico della cucina umbra in realtà reperibile non solo a Pasqua, ma tutto l'anno. Per tradizione si mangia la mattina di Pasqua a colazione insieme a salumi (salame o "capocollo") ed è titpica nel centro Italia. La preparazione avviene qualche giorno prima così da farla riposare prima di essere consumata sulla mensa pasquale. Ecco gli ingredienti (per 30 persone) e i passaggi per prepararla.

Alzi la mano chi non ha mai mangiato ?la torta al formaggio, (detta anche pizza) e chiamata anche torta di Pasqua. A dispetto del nome, questa "torta" è il realtà salata è costituisce un classico della cucina umbra in realtà reperibile non solo a Pasqua, ma tutto l'anno. Per tradizione si mangia la mattina di Pasqua a colazione insieme a salumi (salame o "capocollo") ed è titpica nel centro Italia. La preparazione avviene qualche giorno prima così da farla riposare prima di essere consumata sulla mensa pasquale. Ecco gli ingredienti (per 30 persone) e i passaggi per prepararla.