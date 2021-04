Squisita cheescake alle fragole, ecco come si prepara

In questa stagione un frutto tanto amato e apprezzato è senza dubbio la fragola. Versatile e utilizzabile in mille ricette (persino salate!), la "rossa" primaverile si abbina perfettamente a questo dolce freddo che non richiede cottura, da realizare con una base di biscotti e una crema di formaggio , zucchero, panna e una copertura di fragole fresche. Una ricetta facile ma di sicuro effetto, buonissima anche come torta per un'occasione speciale.

Si procede innanzitutto preparando la base: mettete i biscotti nel mixer fino a ridurli in polvere. Aggiungeteil burro fuso e mescolate bene. Schiacciate bene il composto sul fondo di una tortiera con cerniera rivestita con carta forno e ponete in frigo per circa mezz'ora. Per la crema: fate ammorbidire il formaggio cremoso con le fruste elettriche, aggiungete lo zucchero a velo vanigliato fino ad ottenere un composto liscio. Mettete la colla di pesce in una ciotola con acqua fredda per circa dieci minuti, finché diventi morbida. In un pentolino scaldate 4 cucchiai di panna, aggiungetevi la colla di pesce strizzata bene e mescolate fino a che non sarà del tutto sciolta. Lasciate intiepidire, incorporate il tutto alla crema di formaggio e mescolate con le fruste.

Unite a seguire anche la panna montata, incorporandola con una spatola facendo dei movimenti dal basso verso l'alto. Prendete dal frigo la base e versateci sopra la crema, regolatela bene in altezza con l'aiuto di una forchetta e lasciate riposare in frigo per 5-6 ore.

Per la gelatina alle fragole mettete altra colla di pesce ad ammorbidirsi in acqua fredda. Mettete le fragole tagliate a pezzetti in un pentolino con zucchero e succo di limone e cuocete a fuoco lento per 5 minuti. Frullate il composto ottenuto nel mixer fino ad ottenere una purea. Rimettete il composto sul fuoco aggiungendo la colla di pesce strizzata e mescolando bene. Lasciate intiepidire e infine ponetela sulla torta fino a coprire tutta la superficie: lasciate riposare in frigo per almeno 4 ore. Prima di servire porte guarnire con fragole fresche la vostra cheescake!

Ed ecco pronta la vostra cheescake alle fragole!