Sformati di zucchine e cacio, la ricetta

Categoria Secondo

Difficoltà Facile

Tempo 1 h

Dosi 4 persone Ingredienti Zucchine medie, 2

Uova, 2

Burro, 30 gr

Pecorino dolce, 100 gr

Parmigiano reggiano, 60 gr

Uno spicchio di aglio

Sale e pepe

Timo, maggiorna e basilico

Olio extravergine di oliva

Procedimento

Lavare le zucchine e privarle dell'estremità, quindi grattiugiarle con una grattugia dai fori abbastanza larghi.

Successivamente mettere in una padella due cucchiai di olio extravergine di oliva insieme allo spicchio di aglio, lasciare insaporire un minuto e porvi dentro le zucchine: cuocere salando e pepando a fiamma alta per 10 minuti circa girandole spesso. Poi lasciare riposare.

In una terrina rompere le uova e lavorare con 30 grammi di parmigiano il pecorino grattugiato: unire quindi le zucchine e gli aromi tritati finemente. Amalgamare.

Imburrare e cospargere di parmigiano gli stampini da forno e versare dentro il composto preparato. A questo punto infornare tutto a 180° per 40 minuti circa.

Ed ecco pronti gli sformati, da servire tiepidi.

La ricetta

L'orto in estate produce in abbondanza molti tipi di vegetali, ma uno su tutti è senza dubbio la zucchina. Questo tipo di ortaggio si può impiegare in mille modi succulenti e fantasiosi, nonché rapidi e di sicuro successo. Vediamo allora come preparare dei piccoli sformati di zucchine e formaggio, che in breve tempo inonderanno la cucina di un profumo irresistibile.

