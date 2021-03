Torta di Pasqua dolce, una "chicca" tutta umbra

La pizza di Pasqua è un dolce alto, sofficissimo e facile da preparare. Si tratta di una ricetta originaria dell’Umbria che non vi farà rimpiangere la classica colomba, in grado di rendere il vostro menù di Pasqua davvero particolare.

Sbattere le uova con lo zucchero, sciogliere il lievito nel latte tiepido e il burro a bagnomaria. Fare la fontana con la farina sulla spianatoia e aggiungere all'interno tutti gli ingredienti.

Grattugiare la buccia dell'arancio e del limone e poi aggiungerla al composto insieme ai canditi e alle uvette. L'impasto ottenuto va lavorato a lungo, fino ad ottenere una massa morbida e compatta.

Imburrare e in farinare 2 stampi per torte. Riempire per circa 1/3 della tortiera e far lievitare in un luogo caldo per 3 ore.

Spennellare con uovo sbattuto e infornare in forno già preriscaldato a 180° (forno statico) per 50 minuti.