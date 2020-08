Scuola del Cioccolato Perugina, il Maestro Farinelli: "Ecco la ricetta del gelato alla stracciatella... fatto in casa"

Ferragosto fa rima con buon mangiare. Ai tempi della doppia grave crisi (economica-sanitaria) molti resteranno a casa (niente vacanze). Ma il Ferragosto va festeggiato alla grande, almeno a tavolo. E così il Maestro Alberto Farinelli della Scuola del Cioccolato Perugina ha voluto dare un consiglio alle famiglie di casa nostra: fare un ottimo gelato. Il Maestro ha svelato la sua ricetta del Gelato alla Stracciatella, un dolce facile e veloce decorato con Smarties e una ganache e scaglie di cioccolato fondente Perugina GranBlocco, che regalano un sapore intenso e gustoso.

Per preparare il Gelato alla Stracciatella della Scuola del Cioccolato Perugina bisognerà montare la panna fresca aggiungendo, in un secondo momento, il Latte Condensato Nestlé e amalgamando delicatamente i due ingredienti. Dopo aver tagliato a scaglie il cioccolato Perugina GranBlocco Fondente Extra 70%, lo si dovrà aggiungere al composto da riporre subito in freezer per qualche ora. Il gelato è dunque pronto e non rimane che porzionarlo in coppe singole decorato con Smarties e del cioccolato fuso come topping decorativo e servire.

LA RICETTA - GELATO ALLA STRACCIATELLA

Ingredienti:

PER IL GELATO

250 g Panna Fresca

170 g Latte Condensato Nestlé

100 g Perugina® Granblocco Fondente Extra 70%

PER LA DECORAZIONE

100 g Smarties

50 g Perugina® Granblocco Fondente Extra 70%

Procedimento:

COME PREPARARE IL GELATO IN CASA

1. Montate 250 g di panna fresca (seguite i consigli del maestro in fondo alla pagina per un risultato perfetto).

2. Aggiungete tutto il latte condensato e mescolate delicatamente con una spatola, cercando di amalgamare bene senza far smontare il composto.

3. Aggiungete il Granblocco Fondente Extra 70% Perugina® precedentemente sbriciolato in scaglie, mescolate di nuovo il composto e mettete subito il contenitore con il gelato in congelatore per qualche ora.

I consigli del maestro

1. Per trasformare il vostro gelato alla stracciatella in un gelato al cioccolato, aggiungete 30g di Cacao Amaro Perugina® insieme al latte condensato.

2. La panna per montarsi perfettamente deve essere tenuta in frigorifero a temperatura molto bassa, circa 0-2°C. Anche le attrezzature (ciotola e frusta) dovrebbero essere fredde quando vengono utilizzate.