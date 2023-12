Il mare delle stelle Michelin in Umbria: una cena unica

A pochi giorni dalla conquista della stella Michelin e dopo aver ospitato grandi nomi della cucina italiana in suggestivi percorsi culinari corali, Elementi Fine Dining si appresta a celebrare “il mare” con un nuovo incontro a 6 mani, condotto dallo Chef Andrea Impero e da due grandi interpreti del panorama culinario italiano: gli Chef Nikita Sergeev e Gianfranco Pascucci. “Stella di Mare” sarà un crocevia di prodotti e sapori dei nostri mari, per valorizzarli attraverso le interpretazioni personali e creative dei tre Chef. Un susseguirsi di scambi suggestivi tra visioni diverse di cucina, dove l’incontro di 6 mani, 3 menti brillanti e 3 stelle Michelin, andranno a delineare una serata all’insegna dell’alta cucina e del rispetto per la materia prima.

Ad aprire il menù l’Introduzione con il Baccalà alla perugina di Andrea Impero, Stellina in salsa tonnata di Gianfranco Pascucci e Riccio e mandorle di Nikita Sergeev. Seguiranno due Antipasti: Sgombro Omega 3 di Andrea Impero e Calamaro, cavolo nero e vino ossidato di Nikita Sergeev. Il percorso proseguirà con Quadrucci, tartufo bianco e alici di Andrea Impero e due piatti firmati dallo chef Gianfranco Pascucci: Mare di plastica e Tataki di pesce spada. La nota dolce sarà affidata a Nikita Sergeev con il suo Trelatti abbinato al Muffato di Orvieto Palazzone, a cui seguirà la piccola pasticceria.

I vini selezionati per la serata saranno quelli della Cantina Palmento Costanzo, distribuita in Italia da Sagna S.p.a., con etichette prestigiose che accompagneranno i piatti degli Chef: Brut Metodo Classico, Bianco di Sei 2021, Etna rosato Mofete 2022 e Rosso Contrada Santo Spirito 2017.