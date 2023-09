GIOCHI DE LE PORTE: SEGUI LA DIRETTA IN TEMPO REALE: ecco la lista dei giocolieri e dei somari in gara

Si parte con l'esclusiva diretta di Perugiatoday.it con aggiornamenti in tempo reale, dichiarazioni, analisi e pagelle finali per il Palio 2023, stiamo parlando dei Giochi de le Porte, tra le feste storiche più imporanti dell'Umbria. Quattro le gare che assegnano la vittoria: corsa a carretto con il somaro, tiro con la fionda e tiro con l'arco e la corsa a pelo sul somaro. (sotto la diretta troverete tutto quello che è successo questa mattina, le curiosità, i sondaggi, il premio sfilata e le pagelle di venerdì e sabato. Si inizia

LA DIRETTA

Ore 15.15 - Leopoldo Brunelli il capo dei giudici, ed è esterno alla città e alle Porte. Brunelli è un super-veterano che ha raccolto elogi e ma anche critiche in tanti anni di onorata presenza. Di certo però Brunelli può vantare una stima e un rapporto di amicizia con tutte le quattro porte. Indubbia la sua onestà e il suo essere super-partes.

Ore 15.09 - Sarà un palio bagnato, ovvero sotto la pioggia battente? Forse no. Le previsioni del portale di 3bmeteo fanno ben sperare: la pioggia dovrebbe smettere intorno alle 15.30 con schiarite dalle 16 in poi proprio per l'inizio della corsa a carretto. Resta il fatto che l'asfalto viscido può essere una insidia e potrebbe provocare forti sorprese a livello di classifica finale.

Ore 15.07 - Il maltempo e soprattutto il freddo - temperature 12 gradi - stanno penalizzando le presenze in piazza e lungo il percorso cittadino. Taverne e locali strapieni dove molto probabilmente seguiranno le gare sfruttando diretta tv e i maxi schermi.

Ore 14.59: La doppia curiosità sul Premio Corteo: il quarto posto per Porta San Facondino è una esperienza nuova: il popolo giallo-verde vanta il maggior numero di vittorie e raramente si era ritrovato al terzo posto. Ultimo mai. C'è sempre una prima volta. In questo caso decisamente purtroppo per San Facondino che comunque si può consolare con una classifica generale da record. E a proposito di classifica generale: con la vittoria 2023 San Benedetto lascia l'ultimo posto a pari merito con San Martino (una vittoria per uno, fino ad oggi) per salire al terzo posto. San Benedetto e San Martino anche in fatto di vittorie al palio giocano una partita tutta loro: al momento i giallo-rossi si trovano avanti di uno. Per la precisione 8 a 7.

Ore 14.53: Ricordiamo che il primo verdetto dei Giochi de le Porte 2023 ha visto San Benedetto stra-vincere (30 punti su 30 disponibili) la sfida del miglior corteo storico. Al secondo posto Porta San Martitno, terzo San Donato e ultimo San Facondino.

Ore 14.46: Altra comunicazione di servizio per quanto riguarda i figuranti del mini-corteo (ridotto al minimo a causa della pioggia): alle 15 non si parte più dalla Rocca ma il ritrovo per tutti è in piazza Garibaldi da dove si formeranno i cortei in direzione piazza. Molto probabilmente non faranno il giro lungo ma entreranno direttamente nella piazza.

Ore 14.43: il record della corsa a carretto spetta a San Martino che ha ottenuto l'incredibile tempo di 1minuti e 51 secondi con Bruno. Ha battuto il precedente record di 1minuto 54 secondi.

Ore 14.40: questa mattina dall'urna dell'Ente per la corsa a carretto è uscita fuori questo ordine di partenza: partirà per primo San Donato con Contrappasso, poi toccherà al veterano dei somari Indio di San Facondino, al terzo ingresso il debutto di Barbaro per San Benedetto e infine Uragano di San Martino che nella prova del pranzo del Portaiolo si è aggiudicato il premio per il miglior tempo (1minuto e 56 secondi). Il somaro di San Martino è al suo secondo Palio.

Ore 14.35: la prima curiosità del Palio 2023: in questa edizione ci sarà, salvo cambio dell'ultima ora, un solo somaro debuttante: stiamo parlando di Barbaro di Porta San Benedetto. Questo stupendo somaro dal mantello nero e molto possente ha una storia particolare: è stato acquistato addirittura sei anni fa, ma tra infortuni e il titolare Gaspare soltanto negli ultimi due anni si è fatto notare ed ha scalato la gerarchia interna alla stalla di Porta San Benedetto. Ha battuto il rivale, più giovane, Ugo un somaro romagnolo molto dotato a carretto ma ancora in fase di crescito per la corsa a Pelo.

Ore 14.27: Dalla Rocca Flea scenderanno in Piazza mini-cortei formati da tamburini, giocolieri e priori. Questa è la decisione presa tra Ente e Porte a causa della pioggia che si sta abbattendo sulla città. Le temperature sono decisamente scese sotto la media. Si annuncia un Palio dunque complicato. La partenza del mini-corteo è prevista per le 15.

Ore 14.25: L'Ente giochi de le Porte ha comunicato ufficialmente che a causa del maltempo è stata annulla la sfilata della Domenica - corteo minore rispetto al sabato e legato più alle tradizioni e arti e mestieri del territorio dal 1400 al 1492. Dunque niente figuranti e carri.

Ore 14.20: ecco la lista ufficiale del somaro e dei giocolieri porta per porta.

San Benedetto | Il somaro è Barbaro (debuttante) e la riserva Ugo, auriga Andrea Monacelli (riserva Federico Fioriti) e frenatore Giovanni Vannozzi (Alex Provvedi), fantino Roberto Vinciotti (debuttante). FROMBOLIERE: Daniele Berardi (debuttante) e la riserva Samuele Berardi. Arciere: Filippo Ruggieri e la riserva Matteo Bicchielli.

San Donato | Il somaro è Contrappasso, auriga Mirko Giustinucci, frenatore Alessandro Scassellati (riserva anche come auriga) e la riserva (Antonio Poeta), fantino Simone Collarini e la riserva Andrea Proietti. Fionda: Diego Chiocci e la riserva Alessandro Lilli. Arco: Francesco D'Antoni e la riserva Stefano Brunetti.

San Facondino | Il somaro è Indio e la riserva Argento. Auriga; Mattia Biagioli e la riserva Matteo Pasquarelli, frenatore Simone di Loreto e la riserva è Giacomo Marinelli, il fantino Edoardo Angeli e la riserva Giacomo Minelli. Fionda: Robert Shahini e la riserva Simone Bellucci. Arco: Luca Castagnoli e la riserva Andrea Cambiotti.

San Martino | II somaro è Uragano e la riserva Asso, l'auriga Francesco Gatti e la riserva Emanuele Barberini, frenatore Andrea Micheletti e la riserva Nicola Fiorentini, fantino Emanuele Barberini e la riserva Andrea Micheletti. Fionda: Valerio Matrecano e la riserva Francesco Comodi. Arco: Cristian Teodori e la riserva Samuele Bori.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

E' tutto pronto per la grande sfida tra le Quattro Porte che danno vita a Gualdo Tadino ad un palio unico e bellissimo: quello dei Giochi de le Porte in onore di San Michele Arcangelo. Ieri sera il super-corteo storico di San Benedetto, San Donatto, San Facondino e San Martino: oltre 1200 figuranti in costume d'epoca che hanno dato vita ad una storia medievale con carri di rara bellezza e accuratezza storica. Il tutto esaurito in piazza martiri.

La Giuria ha decretato che il Miglior Corteo 2023 è stato quello di Porta San Benedetto. E il secondo riconoscimento - la mattonella cosìdetta - che il popolo giallo-blu può sfoggiare nella sua Taverna. Era uno dei cortei che ieri sera aveva avuto più applausi ed aveva stupito per i carri, i dipinti e l'accuratezza dei vestiti. E' festa grande dunque il Priore Marco Pannacci e il responsabile del corteo, Cristian Matarazzi e il responsabile dei carri Michele Bazzucchi. La classifica completa: primo San Benedetto, poi San Martino, San Donato e San Facondino.

Oggi è il giorno del Santo: ovvero si assegna il Palio sulla base dei punteggi ottenuti in quattro prove: la corsa a carretto con il somaro, il tiro con la fionda, tiro con l'arco e la corsa a pelo sui somari. Prima delle gare entreranno i protagonisti: i giocolieri, tamburini, priori, nobili e le coorporazioni che governavano i territori gualdesi. Dopo la benedizione ufficiale si entrerà nel vivo. Taverne strapiene per il pranzo della domenica del Palio.

Intanto questa mattina sono stati estratti gli ordini di parte gara per gara.

CORSA CON IL CARRETTO - partira per primo San Donato e a seguire Facondino, Benedetto, Martino.

FIONDA: salirà sul palco per primo il fromboliere di San Benedetto, poi a seguireFacondino, Donato, Martino.

ARCO: salità sul palco prima l'arciere di San Facondino, e poi a seguire Benedetto, Donato, Martino.

LA LISTA UFFICIALE - TIRATORI E SOMARI IN GARA

Ps: si può cambiare giocolieri prima dell'inizio della gara. Non si può cambiare somaro dopo la prima gara disputata.