Giornata della Gentilezza, una ricetta dolcissima dalla Scuola del Cioccolato Perugina

In occasione della Giornata mondiale della Gentilezza, la Scuola del Cioccolato Perugina ha voluto celebrare tutti gli atti di gentilezza creando una ricetta speciale: le “Tortine Gentili”, soffici tortine alle mele, arancia candita e anacardi arricchite dall’inconfondibile gusto intenso di Perugina GranBlocco Fondente Extra 70%. Grazie alla sua facilità di fusione e fluidità garantisce un’elevata lavorabilità e un gusto sorprendente. Immancabilmente il protagonista è il cioccolato, che lega insieme tutti gli ingredienti e rende le tortine ancora più uniche e gustose. Il Maestro Alberto Farinelli ha voluto creare una ricetta semplice e sfiziosa da condividere in questa giornata speciale. Un gesto gentile come quello di preparare un dolce può alleggerire e rendere più piacevoli i momenti trascorsi in casa con chi si ha accanto, che siano i propri cari o conviventi.