Gelato alla vaniglia fatto in casa in poche mosse e senza gelatiera

Categoria Dessert

Difficoltà Facile

Tempo 10 minuti + 6 ore in freezer Ingredienti 500 ml di panna fresca 400 gr di latte condensato 1 cucchiaino di essenza di vaniglia (o i semini di un baccello) 2 cucchiai di Rum (limoncello o altro liquore) Strumenti utili Sbattitore o planetaria

Procedimento

Per preparare il vostro gelato senza gelatiera innanzitutto versate la panna ben fredda di frigorifero in una ciotola e montatela a neve utilizzando le fruste di uno sbattitore elettrico o di una planetaria. Aggiungete poi il latte condensato un po' alla volta e mescolate delicatamente con una spatola, con movimenti dal basso verso l'alto per non smontare il composto. Unite anche il liquore e l'essenza di vaniglia e mescolate bene.

A questo punto trasferite il gelato appena preparato in un contenitore adatto al freezer, chiudetelo e ponetelo in freezer per almeno 6 ore. Trascorso questo tempo, il vostro gelato senza gelatiera è pronto, toglietelo dal congelatore qualche minuto prima di servirlo, avrete un meraviglioso effetto cremoso.

La ricetta

Il gelato è senza dubbio il dolce più gettonato dell'estate, proatonista di mille momenti piacevoli e rifrescanti da soli o in compagnia. Alimento semplicissimo, da preparare in casa sembra però un'impresa, tanto che molti neanche si cimentano. E invece no! Ecco una ricetta per preparare in casa un ottimo gelato senza gelatiera in modo molto semplice, che richiede pochissimi ingredienti: panna per dare sofficità, latte condensato per la giusta cremosità e un po' di liquore (Rum per una versione neutra, limoncello, Vov o altro a scelta) per evitare la cristallizzazione del gelato. Niente paura, la quantità di liquore da usare è davvero minima e non si è precepibile nel sapore, è solo il trucco che consente di evitare che il nostro gelato si cristallizzi, lasciandolo estremamente cremoso.

Il gelato è senza dubbio il dolce più gettonato dell'estate, proatonista di mille momenti piacevoli e rifrescanti da soli o in compagnia. Alimento semplicissimo, da preparare in casa sembra però un'impresa, tanto che molti neanche si cimentano. E invece no! Ecco una ricetta per preparare in casa un ottimo gelato senza gelatiera in modo molto semplice, che richiede pochissimi ingredienti: panna per dare sofficità, latte condensato per la giusta cremosità e un po' di liquore (Rum per una versione neutra, limoncello, Vov o altro a scelta) per evitare la cristallizzazione del gelato. Niente paura, la quantità di liquore da usare è davvero minima e non si è precepibile nel sapore, è solo il trucco che consente di evitare che il nostro gelato si cristallizzi, lasciandolo estremamente cremoso.