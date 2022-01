Galantina di pollo: un piatto genuino della tradizione umbra

Categoria Secondo

Difficoltà Facile

Tempo 2.30

Dosi 6 persone Ingredienti 1 pollo disossato

100 gr di prosciutto cotto

100 gr prosciutto di Norcia IGP

400 gr di manzo (un pezzo)

300 gr di macinato di maiale

300 gr di macinato di vitello

100 gr pecorino umbro

4 uova

1 tartufo nero

2 carote, 2 coste di sedano nero di Trevi, 1 cipolla di Cannara

1 manciata di pistacchi sgusciati

1 litro di acqua

Sale, pepe bianco, noce moscata q.b.

Procedimento

Si parte disossando il pollo in modo che rimanga attaccato alla pelle uno strato di carne né troppo sottile né troppo spesso. Per facilitarvi il compito, potete chiedere al vostro macellaio di fiducia di disossare il pollo per voi.

Preparate un brodo di carne con 1 carota, 1 costa di sedano e la cipolla tagliate a pezzi, l’acqua e il manzo, facendo cuocere a fuoco lento per 2 ore e mezza. In un piatto capiente preparate il ripieno unendo il macinato di maiale, il macinato di vitello, 2 uova, sale, pepe, noce moscata, i pistacchi, il pecorino, le scaglie del tartufo e la carota e la costa di sedano rimanenti, tagliate a dadini; unito anche il prosciutto cotto e il prosciutto di Norcia a pezzetti e amalgamate bene il tutto.

Ora prendete il pollo disossato, apritelo e farcitelo con il composto preparato; inserite all’interno anche 2 uova sode e richiudete bene il pollo legandolo con dello spago da cucina. A questo punto avvolgete il pollo in un panno bianco, stringendolo ancora con altro spago da cucina e mettetelo a cuocere nel brodo di carne preparato, che nel frattempo avrete filtrato.

Lasciate cuocere per un’ora e mezza, poi mettete in un piatto il pollo, ancora nel panno, e adagiatevi sopra un peso, lasciandolo raffreddare così per un giorno interno. Infine togliete il panno e tutto lo spago e servite la galantina fredda tagliata a fette non troppo spesse.

La ricetta

Tipico durante le feste natalizie, ma buono per essere gustato in ogni stagione, questo piatto raccoglie l'apprezzamento di grandi e piccoli. Si tratta della Galantina di pollo, un po' complessa da preparare ma davvero gustosa, molto conosciuta e diffusa in alcune regioni come la nostra, meno in altre. Ma se dovete stupire i vostri ospiti, con questo piatto centrerete l'obiettivo.

Ecco la ricetta originale.

Tipico durante le feste natalizie, ma buono per essere gustato in ogni stagione, questo piatto raccoglie l'apprezzamento di grandi e piccoli. Si tratta della Galantina di pollo, un po' complessa da preparare ma davvero gustosa, molto conosciuta e diffusa in alcune regioni come la nostra, meno in altre. Ma se dovete stupire i vostri ospiti, con questo piatto centrerete l'obiettivo.

Ecco la ricetta originale.