Crepes al cioccolato fondente, una delizia per una merenda "meritata"...

La merenda è un momento per una pausa golosa e rigenerante alla quale i bambini, ma spesso anche gli adulti, non sanno rinunciare. Originariamente, la merenda (dal latino “merere”) non era considerata un pasto “obbligatorio”, ma era appunto necessario “meritarsela”. E tra Smart working, didattica a distanza e piccoli stress di ogni giorno, chi più di noi necessita di ritagliarsi, durante la giornata, uno spazio per una pausa piacevole per ritrovare tutte le energie e la propria tranquillità?

Ecco che dalla Scuola del Cioccolato Perugina arriva una ricetta creativa per tutti quelli che meritano un momento di dolcezza per recuperare il sorriso durante la giornata: le Crepes al Cioccolato Fondente, semplici da realizzare e piene di gusto, arricchite e rese ancora più speciali dall’inconfondibile cioccolato fondente Perugina. La merenda, quindi, non è solo un momento di coccola, ma anche un’occasione per staccare dal quotidiano e dedicarsi semplicemente a sé stessi, ritrovando la giusta serenità e tranquillità tra i propri fornelli.