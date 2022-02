Carnevale, un grande classico della tradizione umbra: gli strufoli

Categoria Dessert

Difficoltà Facile

Tempo 1 h e 15 Ingredienti Per realizzare gli strufoli bisogna usare i seguenti ingredienti: 8 uova

8 cucchiai di olio extravergine d’oliva

8 cucchiai di zucchero

16 cucchiai di farina

1 bicchierino di mistrà e/o di rum

1 buccia di limone grattugiata

1 cucchiaino di lievito in polvere

aroma di vaniglia (facoltativo)

miele e alchermes per guarnire

olio per friggere

Procedimento

Unire tra loro la farina, il lievito, l’olio di semi, la buccia di limone, lo zucchero, gli aromi ed i liquori. Impastare con energia il tutto per diversi minuti, per formare un composto consistente e alveolato. Aggiungere se serve un po’ di farine o all’occorrenza del latte. Lasciare riposare l’impasto per circa un’ora. Scaldare su una larga padella l’olio di semi. Prendere una cucchiaiata dell’impasto ed immergerlo nell’olio bollente. Quando risultano gonfi e dorati estrarli dall’olio e adagiarli su di una carta assorbente. Irrorare gli strufoli di alchermes e versarvi il miele sciolto a bagnomaria.

La ricetta

Gli strufoli sono un tipico dolce di Carnevale che appartiene alla tradizione umbra. Un tempo venivano fritti nello strutto e mangiati entro la mezzanotte di martedì grasso, per evitare di consumare un grasso animale durante il periodo di Quaresima. Dalla preparazione non particolarmente difficile, trova molte varianti a seconda delle zone umbre in quanto è sempre stato tramandato senza seguire una ricetta ben precisa.

