Brighelle fritte, la ricetta per il dolce di Carnevale più amato

Categoria Dessert

Difficoltà Facile

Tempo 30 minuti Ingredienti 250 ml di acqua

50 gr di burro

1 pizzico di sale

150 gr di farina 00

50 gr di fecola di patate

50 gr di zucchero

5-6 uova

scorza grattugiata di un limone

1/2 bustina di lievito in polvere

olio di semi di arachide per friggere Crema pasticcera:

500 ml di latte intero

4 tuorli d'uovo

75 gr di zucchero semolato

3 cucchiai di maizena

scorza di limone

Procedimento

Versare in una pentola l'acqua, il burro, il sale ed una volta ben calda unire la farina e la frumina setacciate insieme. Mescolare lontano dalla fiamma con un cucchiaio di legno fino ad ottenere un composto liscio e compatto. Una volta fatto raffreddare trasferire il composto nel mixer. Unire lo zucchero, la scorza di limone ed un uovo alla volta. Aggiungere, per ultimo, il lievito.

Un volta ottenuto un impasto lucido ed omogeneo formare (aiutandosi con due cucchiaini) delle palline non troppo piccole da fare friggere in un tegame di olio di semi caldo. Una volta dorate scolarle su carta assorbente e farle raffreddare.

Per preparare la crema versare il latte in un pentolino insieme alla scorza di limone e fare scaldare. Amalgamare in una ciotola lo zucchero con i tuorli e la maizena. Versare sopra questo composto il latte caldo a filo incorporandolo completamente. Rimettere sul fuoco e fare addensare continuando a mescolare. Una volta pronta la crema farla raffreddare completamente, quindi trasferirla in una sac a poche e farcire le brighelle.

La ricetta

Tra i dolci di Carnevale, le brighelle sono sicuramente tra le più gustose della tradizione italiana. Seppur molto simile agli strufoli, la particolarità è il cuore del dolce ripieno di una gustosa crema. Seppur di origine meridionale, la Brighella (chiamata anche Zeppola o Zeppola di San Giuseppe) appartiere da decenni tra i dolci tipici del carnevale anche in Umbria. Vediamo insieme gli ingredienti e i passaggi per realizzare questa leccornia.

