Maxi blitz dalla Toscana contro traffico internazionale di droga: Perugia e Trasimeno nel mirino. La merce dall'Olanda e Albania

Imponente operazione anti-droga a livello internazionale portata avanti nella giornata di oggi condotta dai Carabinieri di Borgo San Lorenzo (FI) e da altri organismi investigativi, italiani ed europei; il tutto coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze e il Tribunale di Firenze. Il blitz è scattato nei confronti di 83 indagati: in custodia cautelare in carcere 70 individui, 68 dei quali stranieri; di loro, 28 risiedono nelterritorio metropolitano di Firenze, 36 in altre aree del territorio nazionale e 16 in altri Stati dell’Unione Europea e Albania. Agli arresti domiciliari a 8 indagati e l’obbligo di presentazione alle forze dell'ordine per altri 4. I militari hanno anche posto sotto sequestre denaro frutto di spaccio per un valore di 5milioni di euro.

Nell'indagine toscana sono stati fondamentali anche alcuni reparti dei carabinieri dell'Umbria schierati da questa mattina per individuare i covi, nella nostra regione, degli affiliati all'associazione a delinquere che rivendeva anche alle regioni confinanti dosi di cocaina, eroina, MDMA, hashish e marijuana. Si ipotizanno rifornimenti per l'area del Trasimeno ma anche sulla piazza principale, ovvero quella di Perugia. L’indagine ha consentito di disvelare un vasto traffico di stupefacenti introdotti in Italia dall’Albania (attraverso le costepugliesi) o dall’Olanda, per poi essere in parte smerciati nella provincia di Firenze, in partedirottati su altre “piazze” del territorio italiano o in Germania. Sono state individuate quattro diverse strutture criminali che a tal fine cooperavano tra loro, composte da cittadini italiani e albanesi. L'associazione criminale poteva addirittura contare persino su un'officina meccanica dove venivano modificati i veicoli destinati al trasporto della droga.

Tre arresti eccellenti di corrieri hanno evidenziato l’ampiezza delle operazioni: in Germania fermato (grazie alla collaborazione con Eurojust) un Italiano con 25 kg di marijuana, a Firenze un altro con 80 kg della medesima sostanza. In Puglia arrestato uno dei boss dell'organizzazione alla guida di un furgone con 340 kg tra hashish e marijuana, il cui forte odore cercava di arginare con deodoranti per auto.