Biscottini di Pasqua al cioccolato

Pasqua si avvicina e tutti ci prepariamo a mettere le mani in pasta e a sbizzarrirci in cucina tra antipasti, primi e secondi. Immancabili nel menù sono però anche i dolci, e alle tradizionali uova di cioccolato, colombe, ciambelle, pastiere e cassate si aggiunge uno spunto in più per realizzare una ricetta alternativa e allietare tutti i momenti delle festività pasquali. Dalla Scuola del Cioccolato Perugina arrivano allora i Biscotti di Pasqua decorati e farciti con il cioccolato con forme e simboli tipici della ricorrenza.

I biscotti tradizionali per la Pasqua

Nell’ambito culinario, in tema di biscotti, l’Italia ha una grande tradizione: da sempre, infatti, i biscotti fanno parte della storia pasquale italiana e un esempio sono i siciliani “pupi cu l’ova”, chiamati anche “cuddura” accomunati, nonostante le diverse forme, dall’assenza dell’uovo nell’impasto che si trova invece sodo e avvolto come in un abbraccio dal biscotto. Altro dolce tipico della nostra tradizione è il grosso biscotto di pastafrolla pugliese “La Scarcella”, che assume talvolta le sembianze di una colomba, di un coniglietto, di un agnello o di un cuore.