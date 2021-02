La Provincia di Perugia per due settimane in zona rossa: decisione congiunta Ministero-Sanità Umbra

L'ipotesi peggiore che sembrava essere stata scongiurata, fino ad un'ora fa, è invece stata confermata. In arrivo l'ordinanza regionale con tutti i particolari. In rosso anche 6 comuni in zona rossa

Tutta la provincia di Perugia è in zona rossa, mentre nel ternano solo qualche comune. La decisione è stata confermata non solo dai sindaci ma anche da fonti di Palazzo Donini al termine dell'incontro di oggi pomeriggio tra Anci, Comitato tecnico scientifico, Giunta regiona e Ministero della Salute. L'ipotesi più accreditata della sola zona rossa ai 31 comuni a più alto rischio contagio è durata solo 24 ore. Le due varianti riscontrare in Umbria, inglese e brasiliana, devono essere immediatamente bloccate per evitare la diffusione anche in zone esterne alla provincia di Perugia. Da Palazzo Donini, secondo quanto si apprende, l'ordinanza regionale è stata realizzata di comune accordo tra Ministero della Salute e i vertici della sanità regionale e la Presidente Tesei ha tradotto queste indicazioni degli esperti nell'ordinanza più restrittiva dopo il lock down nazionale di marzo-aprile 2020.

Tutti i dettagli saranno forniti appena l'ordinanza sarà pubblicata. Quello che è certo è che la zona rossa avrà validità dall'8 al 21 febbraio 2021; riprenderà le regole delle zone rosse previste dal Dpcm 14 gennaio; rimangono chiuse le scuole elementari e medie, ma è possibile che la chiusura riguardi anche il ciclo dell'infanzia e nido (si aspetta l'ordinanza per avere definitiva certezza).

In provincia di Terni i comuni che andranno in zona rossa sono: Amelia, Attigliano, Calvi dell'Umbria, Lugnano in Teverina, Montegabbione e San Venanzo.