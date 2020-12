Abuso d'ufficio, assolto l'ex direttore della Sanità Walter Orlandi

Assolto dall'accusa di abuso di ufficio. Dopo la pronuncia di assoluzione già arrivata dalla Corte dei Conti, arriva anche quella del tribunale. All’ex direttore generale dell’Azienda ospedaliera e dell’area sanità di Palazzo Donini, Walter Orlandi, la procura aveva contestato il reato di abuso d’ufficio per aver favorito la carriera della dottoressa Manuela Pioppo (la cui posizione era stata archiviata) “in violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa”. Ieri, l'assoluzione in via preliminare perché "il fatto non costituisce reato".

Orlandi, difeso dall'avvocato Franco Libori, aveva sempre ribadito la correttezza e la regolarità del proprio operato, anche a fronte di una corposa memoria difensiva prodotta con cui il legale aveva sottolineato "la perfetta osservanza della normativa” da parte del suo assistito, senza procurare alcun vantaggio patrimoniale alla dottoressa.

Gli accertamenti svolti sono stati portati avanti dalla guardia di Finanza a seguito di un esposto di due dottoresse - all'epoca facenti parte dell' equipe della direzione medica dell'azienda ospedaliera di Perugia - a proposito di una "sospetta" progressione di carriera. Da lì l'avvio delle indagini per stabilire se i presupposti illeciti denunciati dalle querelanti. L'assoluzione per l'ex direttore è arrivata prima dell'apertura del dibattimento. La notizia è stata riportata da La Nazione e dal Corriere dell'Umbria.