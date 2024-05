"Rifaccio il condominio se posso modificare l'accesso al supermercato", ma la giustizia annulla la delibera condominiale

“Le spese dell’intervento di manutenzione e ristrutturazione del condominio le pago io, ma in cambio posso modificare ingresso e facciate del supermercato al primo piano”.

Il condomino è, però, in palese conflitto di interessi e la delibera assembleare presenta altri vizi e va annullata. Decisione presa dal Tribunale civile di Perugia e dalla Corte d’appello, secondo la quale “in tema di condominio la delibera assembleare è invalida quando risulta dimostrata una sicura divergenza tra l'interesse istituzionale del condominio e specifiche ragioni personali di determinati singoli partecipanti, i quali non si siano astenuti ed abbiano, perciò, concorso con il loro voto a formare la maggioranza assembleare”.

I giudici di appello hanno osservato che “l’interesse personale del condomino era dimostrato dall’offerta avanzata dal singolo partecipante (proprietario di un supermercato posto a piano terra dell’edificio condominiale) di accollarsi l’intero costo di ristrutturazione delle facciate dell’edificio condominiale, solo nel caso in cui fosse concessa dal condominio l’autorizzazione alle modifiche delle facciate e degli ingressi, come richieste”.

Per i giudici le modifiche richieste “apparivano potenzialmente dannose dell’interesse istituzionale del condominio sia in termini di incremento del traffico pedonale sull’area condominiale, sia in termini di maggior inquinamento acustico/ambientale, sia in termini di minor godimento dell’area comune”.

Secondo i giudici l’assemblea per approvare il lavori da 266.301,15 euro erano viziati dall’assenza di alcuni condomini al momento del voto e dal rifiuto dell’amministratore del condominio di accettare le delega rilasciate da altri condomini, contrari ai lavori. Da qui l’annullamento della delibera condominiale e la condanna al pagamento delle spese processuali dell’appellante.