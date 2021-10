Volontari e dipendenti di un'azienda perugina ripuliscono il Parco della Pescaia: tante siringhe raccolte e "differenziate"

E’ stata un’azienda perugina a scendere in campo per dare un fattivo contributo in ambito ambientale alla città di Perugia. Dipendenti e titolari si sono dati appuntamento alle 9:30 di sabato 2 ottobre e hanno raccolto quasi 20 sacchi di rifiuti ed un notevole quantitativo di siringhe, smaltite negli appositi contenitori forniti da Gesenu. L'opera di pulizia è stata fatta nel parco della Pescaia. "Sosteniamo iniziative di questo tipo - ha dichiarato Luca Merli, assessore al comune di Perugia - che agiscono in sinergia con gli sforzi dell'Amministrazione per far vivere in tranquillità alla cittadinanza i nostri spazi verdi". Per Samuele Simonetti, direttore di Futura Energie "Una società che lavora sul territorio deve lasciare un'impronta positiva e come società di luce e gas ci sentiamo in prima linea per combattere il cambiamento climatico".