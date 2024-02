Volo in ritardo di quattro ore, passeggera risarcita con 250 euro per i disagi

Una viaggiatrice siciliana ha ottenuto un risarcimento di 250 euro per il ritardo del volo Ryanair Perugia-Catania, con l'aereo atterratto in Sicilia con quattro ore di ritardo e scombinando tutti i piani dlela donna.

Il velivolo doveva atterrare alle 14.45 del 31 marzo del 2023, ma il volo è giunto all’aeroporto di Catania solamente alle 18.51. Un ritardo di oltre quattro ore che ha spinto la donna a rivolgersi al giudice di pace di Perugia, assistita dalla società ItaliaRimborso, per chiedere un risarcimento.

Al termine del procedimento il giudice di pace di Perugia ha disposto che Ryanair dovrà pagare 250 euro alla passeggera in applicazione del regolamento comunitario 261/2004 a tutela dei passeggeri aerei per ritardi che superino le tre ore qualora non vi siano scioperi o circostanze meteo avverse.