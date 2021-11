Viva la ripresa economica, ma non sulla pelle dei lavoratori. La vergogna dell'Umbria: è il territorio a maggior rischio di morte e infortuni, i dati

Dove vivono i lavoratori più a rischio? Le regioni a più alta intensità di incidenti sono: Campania, Basilicata, Umbria, Molise Abruzzo e Valle d’Aosta. Nei primi nove mesi del 2021 con un’incidenza maggiore del 25% rispetto alla media nazionale. L’indice di incidenza medio è pari a 31,9 morti ogni milione di lavoratori. Seguono Trentino Alto Adige, Piemonte, Emilia Romagna e Marche. Le regioni in cui si verifica il mino numero di incidenti sono invece Toscana, Lombardia, Sardegna e Calabria. E’ quanto emerge dall’indagine realizzata dall’osservatorio sicurezza sul lavoro Vega engineering di Mestre (Ve).

ECCO PERCHE' L'UMBRIA E' NELLA FASCIA DI MAGGIOR RISCHIO

In particolare in Umbria sono stati 5.681 gli infortuni sul lavoro nei primi nove mesi dell’anno, il 16,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Aumentano anche i morti: Perugia con 12 vittime e Terni con 4, per un totale di 16 da gennaio ad agosto. Erano stati 8 totali l’anno precedente (+112,5%). Perugia si colloca al 14° posto per infortuni mortali su base nazionale. Terni al 28°. In risalita anche le malattie professionali, 1.461 (+37,4%). E’ il quadro che emerge dall’elaborazione dei dati Inail. Nell’anno precedente la pandemia, invece, le denunce relative a infortuni sul lavoro erano state, complessivamente, 10.616, 19 i casi mortali. Anche nella nostra regione la fascia di età più a rischio è quella tra i 50 e i 54 anni con 801 casi denunciati. Per quanto riguarda le malattie professionali, invece, le denunce registrate nei primi otto mesi dell’anno sono state 1.461, quasi 400 in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

“L’emergenza è sotto ai nostri occhi quotidianamente – spiega Mauro Rossato, presidente dell’Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering. - Quest’anno, da gennaio a settembre, sono 910 gli infortuni mortali (compresi gli infortuni mortali in itinere che sono 179). Un vero bollettino di guerra che non conosce tregua. Così la vita di molti lavoratori è come un’esistenza in trincea, sempre sotto il fuoco nemico”.

I numeri assoluti delle morti sul lavoro in Italia.

La Campania è la prima regione per numero di vittime sul lavoro. Da gennaio a settembre 2021, infatti, i decessi registrati sono 89. Seguono: Lombardia (86); Lazio e Piemonte (67), Emilia Romagna (64), Puglia (61), Veneto (54), Toscana (37), Sicilia (35), Abruzzo (33), Marche (20), Trentino Alto Adige (19), Liguria (18), Friuli Venezia Giulia e Umbria (16), Molise (14), Calabria (11), Basilicata (11), Sardegna (10), Valle d’Aosta (3). Nello stesso periodo di quest’anno, sono 910 le vittime sul lavoro registrate in Italia; di queste, sono 731 (– 5,8% rispetto al 2020) quelle rilevate in occasione di lavoro, mentre 179 (+ 18,5% rispetto al 2020) sono quelle decedute a causa di un incidente in itinere.

Il settore delle costruzioni è quello che conta il maggior numero di lavoratori deceduti, con 87 vittime dall’inizio dell’anno, 15 in più rispetto a fine agosto. Seguono: attività manifatturiere con 76 persone, 16 in più di agosto scorso; trasporto e magazzinaggio con 71, cioè 13 in più; commercio, riparazione di autoveicoli e motocicli (54). La fascia d’età più colpita dagli infortuni mortali sul lavoro è quella tra i 45 e i 64 anni: ben 506 vittime su un totale di 731 persone. Le donne che hanno perso la vita in occasione di lavoro nei primi nove mesi del 2021 sono 67 su 731. Gli stranieri deceduti in occasione di lavoro da gennaio a settembre del 2021 sono 105. Il lunedì continua ad essere il giorno in cui si verifica il maggior numero di infortuni

