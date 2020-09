Telecamere di sorveglianza e pattuglie della Municipale nei vicoli, il sindaco Romizi ascolta i cittadini

Vita notturna molesta, qualcosa si muove. Il sindaco Andrea Romizi promette l’installazione di tre telecamere nei luoghi sensibili e una intensificazione delle attività di controllo da parte della Polizia municipale per contrastare i comportamenti sanzionabili.

I cittadini delle zone interessate dalla vita notturna in centro storico, da piazza Morlacchi a Porta Sole per delimitare l’area, lamentano una serie di comportamenti molesti e dai risvolti penali che condizionano la vita privata. Tra le contestazioni anche gli assembramenti in violazione delle norme anti Covid e il mancato utilizzo di mascherine.

I comportamenti che recano maggior disturbo e preoccupazione, però, sono quelli che costituiscono anche illeciti penali: urinare sui portoni, danneggiare le auto, schiamazzi a notte fonda, spaccio di droga e consumo (questo non è un reato, ma comporta una segnalazione in Prefettura).

Contro questi comportamenti un gruppo di cittadini si è rivolto all’avvocato Michele Gambini chiedendo di poter svolgere, tramite agenzia investigativa autorizzata, delle indagini difensive che consistono nel monitoraggio e ripresa dei soggetti che commettono reati, per poi denunciarli alle forze dell’ordine.

Il sindaco Romizi, recependo le istanze dei cittadini, ha assicurato l’intervento dell’amministrazione comunale attraverso due azioni specifiche: l’installazione di tre telecamere di sorveglianza (in via Mattioli, piazza Michelotti e piazza Raffaello) nell’ambito del progetto “Perugia sicura”. In quell’area, infatti, si concentra buona parte dei comportamenti illeciti.

L’altra azione, di concerto con le forze dell’ordine, sarà quella di incrementare i controlli, anche attraverso l’utilizzo di pattuglie in borghese, da parte della Polizia municipale nei vicoli della città al fine di contrastare gli illeciti penali e anche quelli relativi alle violazioni del regolamento comunale (bivacchi, assembramenti, vendita di alcolici in vetro, ad esempio).