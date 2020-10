Papa ad Assisi , la presidente Tesei: "Benvenuto Santo Padre! Un nuovo messaggio al mondo ispirato dal Poverello"

“E’ con grande piacere che accogliamo in Umbria il Santo Padre. Papa Bergoglio torna ad Assisi per lanciare così, ancora una volta, un messaggio di grande attenzione allo spirito francescano, nella direzione di umiltà e rispetto del creato”. Inizia così il messaggio rivolto al Papa dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, in occasione della visita odierna di Papa Francesco ad Assisi.

“In questo luogo riconosciuto ovunque come luogo di Pace – ha proseguito Tesei, il Santo Padre firma la sua terza Enciclica, ‘Fratelli tutti’, riprendendo gli insegnamenti che Francesco ha donato al mondo. Una Enciclica di grande importanza che viene considerata la summa di sette anni di papato. Già nelle sue udienze Papa Bergoglio ha più volte sottolineato la necessità di perseguire il bene comune attraverso la sussidarietà e la partecipazione di tutti, il bisogno di mettere in campo un forte spirito di servizio per uscire dalla crisi attuale e per guarire della malattie interpersonali e sociali”.

“Nella nostra regione – ha concluso Tesei - viene dunque rinnovato e sigillato un invito universale alla fratellanza, che va oltre i singoli credo religiosi, e che vuole indicare la strada da percorrere verso un mondo post-pandemia”.

IL PROGRAMMA - L'arrivo del pontefice è previsto per le 14.40 al Sacro Convento, oltre al saluto del vescovo della città umbra, Domenico Sorrentino, ci sarà anche quello del cardinale Agostino Vallini, legato pontificio per le basiliche di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli in Assisi. Nel rispetto delle norme anti-Covid, la messa nella cripta della Basilica, parteciperannao una ventina di frati, senza altri fedeli. Proprio sulla sua tomba, al termine della Messa, la firma dell’Enciclica “Fratelli tutti”. E’ previsto poi nel chiostro un incontro con la comunità francescana conventuale e nel pomeriggio la ripartenza per Roma.