Aggressioni reciproche e non c'è prova della sottomissione al compagno: prosciolto dalle accuse di maltrattamenti

Botte, insulti, lanci di oggetti e litigate continue, ma è tutto reciproco e non c’è sottomissione della donna all’uomo. Per il giudice per l’udienza preliminare di Perugia, quindi, non c’è neanche il reato di maltrattamenti in famiglia (potrebbero sussistere, al massimo, solo i singoli reati di percosse o ingiurie, se ci fosse una denuncia).

Un uomo, un camerunense di 26 anni difeso dall’avvocato Matteo Marinacci, è finito davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Perugia per rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo la denuncia presentata dalla compagna, al culmine di una lite l’avrebbe picchiata. Lite iniziata perché la donna era al telefono con la madre e le raccontava “le vicissitudini familiari”, lamentandosi del rapporto con il compagno che “da un anno e mezzo” la maltrattava “sia verbalmente sia psicologicamente”.

Alle forze dell’ordine la donna riferiva di una volta che dopo aver rimproverato il compagno “perché stava bevendo alcolici” questo le rispondeva di farsi “gli affari miei perché la sua vita la voleva fare come gli pareva, dandomi uno schiaffo sulla guancia sinistra. In quell’occasione l’ho invitato a non fare più quel gesto”.

Un’altra volta la lite era scoppiata per gelosia, in quanto l’imputato aveva visto una foto della donna e dell’ex fidanzato nel telefono di un amico comune. IN quell’occasione aveva iniziato ad insultarla dicendole: “Tu non vali nulla, put… fai sesso gli uomini sposati”. Nel corso della lite, secondo la denuncia, le avrebbe impedito di andare via, minacciandola di morte. La donna, comunque, reagiva, scagliando una sveglia contro il compagno che, però, l’afferrava al volo. Allora la donna scappava in salotto e buttava “in terra la televisore”, per poi essere bloccata dall’imputato. Dopo questo episodio i due si separavano per circa “un mese, ma poi sono tornata a casa da lui” affermava la donna in denuncia.

In un’altra occasione, il giorno di Natala, la coppia si trovava a casa di una zia di lui, ma la donna ad un certo punto, sentendosi stanca, gli aveva chiesto di tornare a casa. Secondo la denuncia l’uomo avrebbe reagito insultandola: Non ti accompagno, se non fosse per me non avresti neanche la residenza in Italia, put… non sai cucinare, non vali niente”.

La donna lo accusava anche di non essersi occupato del figlio in quanto non era il suo e che se lo avesse lasciato doveva restituirgli tutti i regali fatti.

Al termine dell’udienza preliminare il giudice ha prosciolto l’uomo da tutte le accuse in quanto il fatto non sussiste e ritenendo sussistente la reciprocità nelle aggressioni e, quindi, non configurandosi i maltrattamenti o lo stato di sottomissione della donna al compagno.