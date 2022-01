Vicini di casa minacciati e inseguiti con la scopa: casalinga sotto processo per stalking e danneggiamenti

Insulti, minacce e aggressioni. Episodi violenti avvenuti in un condominio a Perugia e che hanno portato una donna davanti al giudice con l’accusa di stalking nei confronti dei vicini e di danneggiamento dei loro beni.

La signora, difesa dall’avvocato Ilario Taddei, è accusata di aver posto in essere “reiterate condotte di molestia e di minaccia nei confronti della vicina di casa … e dei suoi familiari, consiste in plurime e continue aggressioni fisiche e verbali”.

Secondo le denunce la donna avrebbe rivolto ai vicini “espressioni denigratorie, ingiuriose e discriminatorie, quali: marocchina di m…, bocch…, tr…, ti prostituisci con i poliziotti e i carabinieri, sei malefica e hai il c… basso”.

In altre occasioni avrebbe proferito “minacce di morte o di un male ingiusto, del tipo: vi sgozzo tutti, vi ammazzo, vi taglio la gola, il primo che scende lo faccio a pezzi, do fuoco all’intera palazzina con voi dentro, prima o poi ti do fuoco alla macchina”.

Denunciato anche atti di violenza fisica, come quello avvenuto nel gennaio del 2020, quando avrebbe colpito il fratello della vicina “con schiaffi in testa e sul collo”; mentre nell’estate del 2020 avrebbe rincorso un altro fratello della donna “con la scopa mentre lo minacciava di morte”.

In diverse occasioni, infine, “dopo aver inveito contro la persona offesa e i suoi familiari, iniziava a colpire la porta d’ingresso della loro abitazione con manate e calci, nel chiaro intento di forzarla e di aggredirli fisicamente, con ciò compiendo atti idonei, diretti in modo non equivoco a violare il loro domicilio con violenza sulle cose e minaccia contro la persona, rendendo necessario richiedere l’intervento dei Carabinieri”.