Costringe la compagna a rapporti sessuali con la minacce delle botte: condannato

Acconsente a fare sesso con il compagno per evitare le botte. Per la Corte d’appello è integrato il delitto di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

Nel confermare la condanna al termine del processo di primo grado a 4 anni e 6 mesi, la Corte ha riconosciuto che “la condotta dell’imputato che sottoponga la propria compagna ad atti di violenza fisica e psichica anche durante il periodo di gravidanza dettati da motivi di gelosia ossessivi e che la costringa ad avere rapporti sessuali che seppure inizialmente consenzienti siano dovuti alla paura delle conseguenze ancora più gravi che un aperto dissenso al compimento dell’atto le avrebbe provocato”.

L’imputato era accusato di avere “ripetutamente durante il breve periodo di convivenza in più occasioni picchiato e insultato la compagna provocandole anche lesioni personali e per averla costretta a compiere e subire atti sessuali, i quali avvenivano a seguito delle percosse subite e a cui la donna accondiscendeva per paura della reazione dell’imputato”.

Per i giudici il racconto della vittima è attendibile con diversi riscontri “del comportamento aggressivo e violento dell’uomo nei suoi confronti e della sua condizione di sottomissione e costrizione che la portava a dover consumare dei rapporti sessuali per paura di reazioni violente del compagno. Dichiarazioni corroborate anche dalle testimonianze dei familiari della vittima e dai referti medici”.