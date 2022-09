Perugia, molestie sessuali sulla nipotina: archiviate le accuse contro lo zio "orco"

Indagato per essere lo zio “orco” che avrebbe molestato la nipotina, si ritrova libero dalle accuse, almeno secondo la Procura di Perugia che ha chiesto l’archiviazione: “Gli elementi raccolti non sono sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio, in ragione della rilevata incapacità a testimoniare della minore”.

Per la Procura di Perugia, sulla base della consulenza psichiatrica, “appare difficilmente sostenibile in dibattimento l’accusa sulla base di una estemporanea dichiarazione fatta dalla bambina ai familiari e non più ripetuta, a quanto dato comprendere, anche in ragione della ferma volontà, emergente dagli atti, dei genitori, di chiudere definitivamente la vicenda”.

La bambina, secondo la denuncia, avrebbe raccontato ai parenti delle “attenzioni sessuali dello zio”, ma per i consulenti della Procura “non si può escludere che lo stesso racconto fatto alle figure di riferimento, del cui accadimento storico non si può dubitare, sia frutto di elaborazione postuma e/o fantasia e/o fraintendimento”.

L’indagato, un uomo di 39 anni difeso dall’avvocato Dario Epifani, avrebbe molestato la nipote una sera che dormivano nella stessa abitazione, in denuncia i genitori non hanno dichiarato nulla che “potesse far pensare che stesse succedendo qualcosa”, solo la madre ricorda di aver sentito la figlia pronunciare le parole “ma che fai” e aver visto l’uomo seduto sul letto con la bimba dall’altra parte dello stesso e con in mano il cellulare dello zio. In quel momento, secondo la denuncia, l’uomo avrebbe toccato la bimba nelle parti intime.

Secondo il perito, infine, la bambina “non possa utilmente deporre davanti al giudice” in quanto la sua “capacità di esposizione narrativa dei fatti” è spesso fantasiosa e non veritiera per tutta una serie di concause di sviluppo, difficoltà linguistiche e di personalità suggestionabile.