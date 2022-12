Perugia, insegue il figlio autistico per casa e lo picchia: indagato padre violento

Picchia il figlio autistico, padre violento allontanato da casa e indagato per maltrattamenti e lesioni.

L’uomo, uno straniero di 57 anni da anni residente a Perugia, difeso dall’avvocato Leonardo Orioli, è stato raggiunto dall’avviso di conclusione delle indagini per i reati di lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.

Secondo la Procura di Perugia, che ha chiuso le indagini in meno di tre mesi dai fatti, l’uomo avrebbe percosso il figlio minore e affetto da autismo, “afferrandolo per il collo al fine di allontanarlo dalla stanza, per poi prenderlo a calci e provocandogli una abrasione alla scapola sinistra regione mammaria destra e del collo e contusioni multiple da percosse”.

Contestata all’indagato anche l’aggravante “di aver agito contro un familiare convivente, discendente, minore e con disabilità”.

L’episodio violento sarebbe stato innescato da un gesto del minore, mal sopportato dal padre che avrebbe prima cacciato dalla stanza il figlio e poi l’avrebbe inseguito e picchiato, nonostante l’intervento della madre.

I vicini, sentendo il forte trambusto provenire dall’appartamento, avevano chiamato le forze dell’ordine. Sul posto era intervenuto anche il 118 che aveva portato il minore in ospedale, dove gli erano state medicate le ferite e rilasciato un certificato con prognosi di una settimana.

La madre aveva poi presentato una querela, supportata anche dalla figlia più grande, ma sempre minorenne, che aveva raccontato di altri scatti d’ira da parte del padre, soprattutto quando era in preda dell’alcol o della droga.

Con l’avviso di conclusione l’indagato avrà tempo per chiedere di essere sentito in Procura o depositare documenti e istanze, poi si apriranno due alternative: l’archiviazione o la richiesta di rinvio a giudizio. Nel frattempo l'uomo è stato allontanato dalla casa familiare con ordine del giudice e il Tribunale ha revocato la potestà genitoriale.