Violenza sessuale su una 16enne durante una vacanza in Umbria, condannato l'amico di famiglia

Una vacanza a Perugia, per visitare la città in occasione del Festival internazionale di Umbria Jazz, si era trasformata in un incubo per una, allora, 16enne residente nel Nord Italia, costretta a subire molestie sessuali da parte dell’amico dei suoi genitori.

La famiglia si trovava a Perugia, nel 2013, insieme ad un amico per trascorrere qualche giorno in relax, affittando così un casolare nei pressi della città per pernottare durante la vacanza. Finché un giorno l'uomo, approfittando dell’assenza dei genitori, si sarebbe introdotto nella camera della minore per approfittarsi sessualmente di lei.

La ragazza aveva confermato i fatti denunciati anche davanti al giudice per l’udienza preliminare: l’amico di famiglia, forte di un rapporto di fiducia che aveva instaurato con la minore (era anche il padre di una sua amica) si sarebbe approfittato sessualmente di lei durante la vacanza in un paio di occasioni.

L’uomo, difeso dall’avvocato Fabio Balestra, è stato condannato a 9 anni di reclusione e al pagamento di una provvisionale di 25mila euro a favore della vittima, assistita dall’avvocato Maurita Lombardi. La notizia è riportata dai quotidiani locali.