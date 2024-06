Violenta la nipotina per anni, la Procura chiede il giudizio immediato per lo zio orco

Violenta la nipotina per anni e per non farla parlare la minacciava con foto terrificanti e dicendole che avrebbe fatto ammalare e morire i genitori.

Per questi reati la Procura di Perugia ha chiesto il giudizio immediato, con udienza fissata al 16 settembre prossimo.

Le indagini sono scattate quando la madre della bambina si è presentata in caserma per denunciare quanto la minore le aveva raccontato, cioè le ripetute molestie sessuali da parte del parente, nonché vicino di casa. Molestie che erano iniziate cinque anni prima.

I Carabinieri hanno subito avviato gli accertamenti e dopo aver ascoltato diverse persone appartenenti al nucleo familiare della minore hanno chiesto di poter effettuare una perquisizione personale, dell’abitazione dell’uomo e di tutti gli strumenti telefonici e informatici in suo possesso.

Nel telefono dell'indagato sono state recuperate, dopo che aveva tentato di cancellarle, le chat delle conversazioni tra lui e la bambina, dalle quali è emerso che l’uomo avrebbe attuato le molestie incutendo il timore, nella minore, di gravi conseguenze per la salute e l'incolumità dei suoi familiari e per se stessa. Secondo quanto appurato l'uomo avrebbe mostrato alla minore delle foto di persone morte per spaventarla e costringerla a cedere alle sue molestie.

Dall’analisi del cellulare della minore, inoltre, sono emersi numerosi messaggi con i quali la ragazzina chiedeva all'uomo di essere lasciata in pace.

La bambina ha raccontato delle molestie e delle violenze da parte dello zio, quando si fermava a dormire in casa dell'uomo o quando era lui a raggiungerla nella sua casa e nella sua cameretta. Per terrorizzare la bambina l’uomo avrebbe creato un falso profilo whatsapp con il quale, fingendosi un mostro con testa di donna e corpo di gallina, le inviava messaggi minacciosi, oppure facendole ascoltare un audio con una bambina morta per una grave malattia e che si sarebbe portata via anche la nipotina.

L’uomo una volta indagato aveva tentato di fuggire all’estero e poi di offrire denaro ai genitori della bambina per ritirare le accuse. L’uomo, un 47enne dell’est Europa difeso dagli avvocati Ilario Taddei e Melissa Cogliandro, è accusato di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di una minore di 14 anni. Nel corso delle indagini sono state scoperte anche foto scabrose di altri bambini ed è scattata l'accusa di detenzione materiale pedopornografico.