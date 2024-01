"Fai sesso con me o succede qualcosa di brutto a tua madre": arrestato per violenza sessuale su minore

“Fai sesso con me oppure succede qualcosa di brutto a tua madre”. I Carabinieri della Compagnia di Assisi hanno arrestato un 47enne dell’est Europa con l’accusa di violenza sessuale aggravata e continuata ai danni di una minore di 14 anni.

Le indagini sono scattate quando la madre della bambina si è presentata in caserma per denunciare quanto la minore le aveva raccontato, cioè le ripetute molestie sessuali da parte del parente, nonché vicino di casa. Molestie che erano iniziate cinque anni prima.

I Carabinieri hanno subito avviato gli accertamenti e dopo aver ascoltato diverse persone appartenenti al nucleo familiare della minore hanno chiesto di poter effetuare una perquisizione personale, dell’abitazione dell’uomo e di tutti gli strumenti telefonici e informatici in suo possesso.

Nel telefono dell'indagato sono state recuperate, dopo che aveva tentato di cancellarle, le chat delle conversazioni tra lui e la bambina, dalle quali è emerso che l’uomo avrebbe attuato le molestie incutendo il timore, nella minore, di gravi conseguenze per la salute e l'incolumità dei suoi familiari e per se stessa.

Dall’analisi del cellulare della minore, inoltre, sono emersi numerosi messaggi con i quali la ragazzina chiedeva all'uomo di essere lasciata in pace.

Di fronte a questo quadro indiziario la Procura di Perugia ha chiesto al giudice per le indagini preliminari la misura cautelare in carcere, concessa dal gip che ha valutato come sussistente il pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato, il pericolo di inquinamento delle prove e il pericolo di fuga.

L'uomo, inoltre, dopo aver ricevuto la notizia delle indagini, si era allontanato dalla sua residenza, recandosi presumibilmente nel suo paese di origine, facendo rientro dopo alcuni giorni a Roma a casa di un parente. I Carabinieri lo hanno localizzato e condotto il carcere Regina Coeli di Roma, in attesa di essere sottoposto ad interrogatorio di garanzia.