Vacanza choc per una perugina minorenne: costretta a bere, portata in un luogo appartato e violentata. Condannato l'aggressore

Un ragazzo di 23 anni, campano, è stato condannato a 4 anni di reclusione e le interdizioni di legge, per violenza sessuale su una minorenne, una ragazza perugina che si trovava in vacanza in Calabria.

La giovane perugina, costituitasi parte civile tramite l’avvocato Matteo Giuseppe Silvestri del foro di Perugia (in collaborazione con l’avvocato Fausto Alberti del foro di Spoleto), era ospite in un villaggio turistico per un campo estivo. L’imputato, difeso dall’avvocato Pasquale Di Marzo del foro di Napoli, lavorava nel villaggio turistico e “inducendo in errore la minore”, le avrebbe offerto “bevande alcoliche, due bicchieri di prosecco e una birra, associati ad altri due cocktail che la stessa aveva assunto in precedenza, creandole uno stato di malessere”, vedendola in difficoltà a causa dell’alcol (da qui la contestazione dell’aggravante di aver commesso il fatto con l’uso di sostanze alcoliche) , si sarebbe offerto di accompagnarla nella sua camera, salvo poi condurla “in un luogo appartato” e “al momento completamente deserto”, dove le avrebbe tolto i vestiti e avrebbe abusato della giovane.

La vittima (ora maggiorenne), sdraiata sul tavolo e bloccata con la forza, aveva tentato “invano di allontanarlo con i piedi”, cercando di resistere e opporsi alla violenza, ma senza riuscirvi.

A cinque anni dai fatti è arrivata la condanna per il 23enne, emessa dai giudici del Tribunale penale calabrese a seguito di richiesta di celebrazione del processo con rito abbreviato.