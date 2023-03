Violenza sessuale sull'allieva minorenne, condannato maestro di equitazione

Cinque anni e mezzo di reclusione e 15mila euro di provvisionale per avere molestato una giovanissima allieva di equitazione. Un procedimento nato nel 2015, in riferimento a fatti che partono dal 2007 (e in gran parte dichiarati prescritti) e che per vari motivi ha avuto la sentenza di primo grado solo ieri.

La vittima delle molestie all’epoca aveva 14 anni e il suo maestro 60. L’uomo, difeso dall’avvocato Giovanni Spina, era accusato di aver approfittato del rapporto di fiducia instauratosi nel tempo tra maestro e allieva per abusare della ragazzina. Attenzioni iniziate con “baci sulle guance e carezze sul viso, con il fine di creare maggiore confidenza”, si legge negli atti, sfociate nel tempo in violenze sessuali. Nel capo d’imputazione messo nero su bianco dal sostituto procuratore Gemma Miliani, si racconta di cinque anni di molestie e abusi.

Per tre anni la ragazza non aveva detto a nessuno delle violenze. Finché un episodio l’aveva fatta decidere per la denuncia: l’uomo le era comparso davanti un giorno all’università, quando lei stava uscendo da una lezione. Lui era lì ad aspettarla, fuori dalle lezioni, per farle “un regalo” di compleanno e continuare con le “avances”: 300 euro in una busta.

A quel punto la giovane aveva raccontato tutto ai genitori e aveva denunciato l’uomo. Seguita da un centro anti-violenza aveva anche affrontato il lungo percorso con l'aiuto di un psicologo.

Nel 2016 era stata ascoltata in incidente probatorio confermando tutte le accuse contro il maestro di equitazione, mentre l'imputato aveva chiesto di potersi sottoporre ad una perizia medico legale sulla base di asserita malformazione congenita tale da impedirgli di poter consumare rapporti. Richiesta che era stata rigettata.

La ragazza si è costituita parte civile tramite l’avvocato Paola Pasinato e ieri, dopo un lungo processo, è arrivata la condanna