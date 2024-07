Violenza sessuale dopo la discoteca: gli arrestati respingono le accuse. Sequestrati cellulari, abiti e biancheria

Compariranno mercoledì davanti al giudice per la convalida dell’arresto i due albanesi fermati sabato scorso con l'accusa di aver drogato e violentato una giovane attirata in casa all'alba all'uscita da un locale alla periferia di Perugia. Anche un terzo straniero, presente nell’appartamento, e arrestato per possesso di droga e di una pistola, dovrà difendersi davanti al giudice.

I due sono accusati dalla vittima di aver abusato di lei dopo averla costretta ad assumere droga. La ragazza aveva accettato l’invito di uno dei due a recarsi a casa sua per chiamare un taxi una volta uscita dalla discoteca. Entrata nell’appartamento sarebbe stata violentata e anche ripresa o fotografata con un cellulare. Per questo sono stati sequestrati i cellulari dei due uomini, gli indumenti e la biancheria dell’abitazione per compiere accertamenti.

Uno degli arrestati, un 69enne albanese, ha negato di aver avuto rapporti sessuali con la giovane, spiegando di essere stata la giovane a volere entrare in casa per attendere che riprendessero le corse del trasporto pubblico. L’altro arrestato, un connazionale 35enne, ha riferito di aver avuto rapporti sessuali consenzienti con la giovane.

I tre sono difesi dagli avvocati Daniela Paccoi, Guido Rondoni e Laura Filippucci.