Stupro in piscina, ai domiciliari con braccialetto uno degli indagati. La vittima al giudice: "Ho paura"

Il giudice per le indagini preliminari ha concesso gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico al 25enne, difeso dall’avvocato Vincenzo Bochicchio, accusato di aver stuprato una giovane nella piscina di Ponte San Giovanni.

Il giovane è stato rintracciato grazie al dna trovato sulla ragazza, ma lui sostiene di aver avuto un rapporto consenziente e che nella piscina di Ponte San Giovanni non sarebbe neanche andato, come affermano testimoni e video delle telecamere di sorveglianza. La ragazza, però, non ricorda più nulla di quella sera da un certo punto in poi, a causa dell’alcol.

La ragazza, assistita dall’avvocato Ruggero Benvenuto, è stata risentita con la formula dell’incidente probatorio da giudice per le indagini preliminari di Perugia, nel corso del quale ha ribadito la sua versione, dicendo che le sarebbe stato offerto un cocktail dal gusto amaro, e affermando che adesso il 25enne è uscito dal carcere, si sente meno sicura. La ragazzo, tra l’altro, ha denunciato messaggi e intimidazioni affinché ritirasse la denuncia. Avvertimenti che le sarebbero arrivati tramite chat e messaggi.