“Se non fai la brava con me lascio tua madre e me ne vado, così a voi non ci pensa nessuno”: patrigno accusato di violenza sessuale

“Se non fai la brava con me lascio tua madre e me ne vado, così a voi non ci pensa nessuno”.

Un uomo di 44 anni, difeso dall’avvocato Gianni Dionigi, è finito sotto processo con l’accusa di violenza sessuale su minore, con l’aggravante di avere cagionato alla giovane “a causa delle reiterazioni delle condotte, pregiudizio grave consistente in disturbo dell’adattamento di grado severe con prevalenti disturbi ansiosi e depressivi”.

Per la Procura di Perugia l’uomo “abusando della relazione di convivenza” con la minorenne, “essendo compagno convivente della di lei madre, con la minaccia di lasciare l’abitazione e di abbandonare la madre della minore ove quest’ultima non avesse accondisceso ai suoi desideri e comunque abusando delle condizioni di inferiorità psichica della persona offesa connesse all’età evolutiva, al rapporto di sudditanza psicologica instaurato, alla differenza anagrafica, al timore nutrito dalla vittima di arrecare pregiudizio alla madre qualora fosse stata abbandonata dal nuovo compagno”. Secondo l’accusa l’imputato avrebbe approfittato delle sofferenze e del disagio della minore a fronte della separazione dei genitori e della ricerca della vittima di “una nuova figura paterna”. L’accusa sostiene che l’uomo avrebbe, quindi, approfittato della “situazione psicologica” delle ragazza per costringerla e indurla “a compiere e subire atti sessuali quando la ragazza aveva 15 anni”.

I fatti sarebbero avvenuti in provincia di Perugia dal 2016 al febbraio del 2021. La vittima si è costituita parte civile tramite l’avvocato Alessandro Bacchi.

Agli inquirenti la ragazza avrebbe raccontato che le molestie dell’uomo sarebbero iniziate pochi anni dopo l’inizio della convivenza: “Tutto si è incrinato quando il compagno di mia madre ha iniziato ad avere comportamenti ossessivi nei miei confronti, iniziando a toccarmi, ma più lo respingevo dicendo che mi dava fastidio, più si faceva insistente, minacciandomi di andare via di casa. Io ero preoccupata per mia madre e pensavo che si sarebbe arrabbiata con me se le avessi riferito qualcosa”.

Nel 2016 sarebbe avvenuta la prima violenza: “Ho dovuto cedere, impaurita da quanto stava accadendo. Poi avveniva sempre quando eravamo soli, lui mi diceva che potevo fidarmi solo di lui. Coglieva sempre l’attimo in cui eravamo soli, seduti sul divano, a volte infilando la mano sotto la coperta con cui mi coprivo, anche in presenza di mia madre. Ogni volta che mi negavo faceva scenate assurde e violente che mi intimorivano e lo accontentavo”.

Solo nel gennaio del 2021, dopo aver partecipato a una lezione sulla violenza contro le donne, la giovane ha trovato la forza di denunciare: “Quella lezione mi ha colpita, mi rivedevo in quello che mi accadeva: mi ha allontanato dagli amici, mi ha fatto litigare con i familiari, è riuscito a non farmi avere una vita privata, non potevo uscire di casa, non potevo vedere gli amici, mi chiamava di continuo al telefono. Spesso a lezione mi sono sentita male, avevo attacchi di panico. Ho confidato tutto a una insegnante, lei ha chiamato mia madre e quel giorno abbiamo chiuso la porta di casa per non farlo più entrare. Nonostante avesse scavalcato il cancello e volesse entrare in casa, gli abbiamo lasciato una valigia con le sue cose fuori. Non potendo più tollerare oltre gli ho detto di farla finita”.