Violenza sessuale di gruppo ai danni di due ragazze: "Con la scusa di accompagnarci alla stazione..."

La Procura di Perugia ha aperto un fascicolo di indagine sulla presunta violenza sessuale perpetrata a danno di due giovani donne. La conferma arriva direttamente dalla Questura di Perugia che ha spiegato che nella notte appena trascorsa ha inviato degli agenti in un centro sportivo in località Ponte San Giovanni per una segnalazione di violenza sessuale. Le ragazze - rispettivamente di 20 e 24 anni - hanno raccontato la stessa storia e denunciato gli stessi giovani - si tratterebbe di un branco di ragazzi in gran parte - come denunciato - di orgine straniera, tutti giovanissi.

Le due ragazze al termine di una festa, dovendo prendere un treno per tornare a casa, si erano allontanate quando sono state raggiunte dal presunto branco con il pretesto di accompagnarle. Ma alla fine invece che in stazione le hanno portate nei locali di un centro sportivo e hanno iniziato ad abusare sessualmente di una delle due. L'altra, terrorizzata era riuscita a chiedere aiuto alla Polizia ma poi è stato presa di mira anche lei. Pochi minuti dopo il gruppo, nel frattempo accortisi dell’arrivo delle Forze dell’Ordine, si è dato alla fuga.

Dopo essere state accompagnate all'Ospedale per le cure e gli accertamenti del caso, le due vittime hanno sporto formale querela per i fatti accaduti negli uffici della Questura. Sono in corso gli approfondimenti investigativi della Squadra Mobile, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, in ordine all’accertamento e alla ricostruzione dei fatti denunciati.

Il presunto branco avrebbe le ore contate per l'identificazione dei suoi componenti, molto probabilmente tutti dell'area ponteggiana. Si cerca tramite le immagini della video-sorveglianza e si stanno raccogliendo testimonianze di chi quella sera era presenta alla festa - dove avevano partecipato le ragazze -.