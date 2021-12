Condannato per violenza sessuale, era latitante da 7 anni: individuato mentre prende il bus a piazza Partigiani

Gli agenti della Squasdra Volante hanno arrestato un cittadino peruviano, classe 1948, latitante dal 2014 dopo essere stato condannato, in via definitiva per violenza sessuale nei confronti di una minorenne.

L’uomo è stato fermato in piazza Partigiani e sottoposto a controllo. Dalla banca dati è emerso che era stato accusato di violenza sessuale per fatti avvenuti nel 2004 e nel 2014 era intervenuta la condanna definitiva. Da quel momento era risultato latitante.

Gli agenti hanno condotto l’uomo in carcere a Capanne.