Violenza sulle donne, il racconto di una vittima: "Ci dicono di denunciare, ma poi quando lo facciamo rimaniamo sole"

La violenza sulle donne, fisica, psicologica ed economica si combatte con interventi veloci e risolutivi.

“Denunciate, denunciate, ma poi quando si segnalano violenze e soprusi, si rimane come in un limbo, sospesi in attesa che qualcuno intervenga”. Sono le parole piene di sconforto e delusione di una donna (che vuole rimanere anonima per tutelarsi) che dopo aver letto un articolo su Perugia Today ( leggi qui ) ha voluto riportare la propria testimonianza.

“Mio marito se n’è andato con un’altra donna e nel tempo ha smesso di vedere i suoi figli e di versare i soldi per il mantenimento dicendo che non poteva sostenere le spese. Io ho denunciato questo suo comportamento, ma non è successo nulla. Quella signora nell’articolo ha aspettato sei anni per una condanna. Lasciare passare sei anni da una denuncia non va bene, siamo di fronte al fallimento delle istituzioni”.

denunciato sei anni fa per non vedere i figli e non pagare nulla, eppure ancora nulla

Lentezze della giustizia, burocrazia, richieste inascoltate, “le donne hanno bisogno di giustizia perché ne abbiamo poca - dice ancora la nostra lettrice - Ci sono tante denunce, ma sono molte di più le donne che non lo fanno perché lo ritengono inutile. Io sto vivendo la stessa situazione che ha vissuto quella donna così come raccontata nell’articolo. Prima stavo bene economicamente, ma il mio ex marito mi ha messo a terra giocando alle slot machine. Ho dovuto mantenere i miei figli con lavori precari e adesso sono in disoccupazione. Il mio ex non versa nulla da mesi e il mutuo sulla casa lui ha smesso di pagarlo. Vive lontano dai figli e non si può più occupare delle spese dicendo che non ce la fa. Non è solo una questione di padri che non fanno i padri, ma di fallimento delle istituzioni - conclude la signora - Ci dicono denunciate! Bene, io l’ho fatto, ma non è servito. Siamo sole”.