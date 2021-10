Litiga con la moglie, la scaraventa sul letto e la prende a pugni: processato

Quella sera la cena non era buona, oppure la bolletta troppo alta. La dicussione tra marito e moglie si era fatta molto accesa, con urla e rimproveri da ambo le parti. Fino a quando il marito non aveva alzato le mani sulla donna, finendo sotto processo.

L’uomo, difeso dall’avvocato Emma Contarini, è accusato di lesioni personali aggravate “perché in occasione di un diverbio familiare, percuoteva la moglie convivente … spintonandola, facendola cadere sul letto, dove mentre con una mano la teneva bloccata con l’altra la colpiva con dei pugni al volto, con ciò cagionandole lesioni” consistite in “contusione orbita sinistra, piramide nasale ed emitorace destro, da cui derivava una malattia giudicata guaribile in giorni 7”.

I fatti erano avvenuti ad Assisi il 16 gennaio del 2017, ma l’udienza odierna è stata rinviata in quanto la coppia è sparita.