Perseguita la ex moglie e le distrugge il negozio: arrestato dai Carabinieri

I fatti sono avvenuti a Giano dell'Umbria. Il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento e la firma quotidiana in caserma

Perseguita la ex moglie e le distrugge il negozio e finisce in manette.

I Carabinieri della Stazione di Giano dell’Umbria hanno arrestato in flagranza di reato per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e tentate lesioni aggravate un 56enne di origini laziali.

I militari sono intervenuti su richiesta della ex moglie dopo che l'uomo si è presentato presso il negozio gestito dalla donna e, in evidente stato di agitazione, ha più volte minacciato di morte e tentato di aggredire fisicamente la signora, oltre che distruggere tutto il negozio, rovesciando mobilio e oggetti per terra.

L’episodio, secondo quanto riferito dalla donna, è l’ultimo di una serie di violenze fisiche e psicologiche che vanno avanti da mesi, fino a quando, nello scorso mese di gennaio, la donna ha denunciato il tutto ai Carabinieri di Giano dell’Umbria.

Il giudice per le indagini preliminari di Spoleto ha disposto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, oltre all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.