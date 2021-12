Spoleto, divorzio burrascoso: forza la porta di casa dell'ex con un piede di porco e picchia figlio e suocera

Armata di piede di porco forza il portone di casa dell’ex marito, penetra nell’abitazione e prende a schiaffi il figlio minorenne e l’anziana suocera.

È accaduto questa mattina. Autrice del gesto una donna, da anni in lotta con l’ex marito per la custodia del figlio che il Tribunale per i minori ha affidato al padre dal 2016.

La donna, secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Polizia di Spoleto, ha forzato la porta con un piede di porco e una volta dentro ha aggredito il figlio e la ex suocera. I due sono stati soccorsi dal personale del 118 per una vistosa ferita al volto pe ril ragazzo e un malore per l’anziana.

Nei giorni scorsi sempre la donna si sarebbe resa protagonista di una chiamata ai Carabinieri, denunciando maltrattamenti da parte del padre nei confronti del figlio. Dal sopralluogo effettuato dei militari non sarebbe emerso alcunché.

Un’altra telefonata sarebbe stata fatta alla Polizia, denunciando la scomparsa del minore. I poliziotti lo hanno trovato a casa con il padre.

Ancora una chiamata, questa volta a Vigili del fuoco e 118 sarebbe stata fatta dalla donna per poter entrare in casa dell’ex, affermando che il figlio stava male. Questo nei giorni scorsi, fino all’intrusione di questa mattina.

La donna, da quanto potuto appurare, risulta essere sotto processo per calunnia, avendo accusato l’ex marito di reati mai avvenuti, di sottrazione di minore (può vedere il figlio solo nel corso di incontri protetti) e di mancata partecipazione alle spese di mantenimento del minore.

L’ex marito, assistito dall’avvocato Roberto Coricelli, si è riservato di presentare querela per l’intrusione e l’aggressione avvenuta nella sua abitazione.