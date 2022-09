"Fammi entrare o butto giù la porta con la pala": marito violento sotto processo per insulti, minacce e botte

Botte, minacce e insulti a tutti i membri della famiglia, con tanto di porta sfondata a colpi di pala per rientrare in casa. Un uomo, difeso dall’avvocato Daniele Federici, è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali a causa di comportamenti violenti che avevano reso la vita impossibile alla moglie e ai figli.

La Procura di Perugia contesta all’uomo di avere percosso, offeso e minacciato la moglie in più occasioni e di aver tentato di sfondare la porta con un badile una volta che l’aveva chiuso fuori di casa e non lo faceva rientrare.

L’imputato è accusato di avere percosso il figlio “con schiaffi, con un bastone sulla schiena, sulla pancia e sulle gambe”, ingiuriandolo mentre lo colpiva.

Anche alla figlia avrebbe riservato un trattamento violento colpendola con schiaffi sulla testa in diverse occasioni.

La Procura contesta, oltre alle aggravanti per le violenze in ambito familiare, anche l’accusa di lesioni per aver colpito la moglie, cagionandole una contusione al braccio destro, per una malattia di sette giorni.

Anche il figlio avrebbe riportato lesioni, in particolare una cervicalgia post-traumatica dopo l’ennesimo pestaggio, con tanto di spintoni che lo avevano fatto sbattere con la testa contro il muro.

Gli episodi si sono verificati tra il 2105 e il 2019, ma tra la denuncia e il processo, l’uomo ha seguito un percorso terapeutico e affrontato un corso di sostegno alla coppia, con la moglie, e sono tornati a vivere insieme, senza più episodi violenti.