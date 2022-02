Spoleto: violento e geloso, marito condannato per le botte e le minacce alla moglie

Minacce, botte, lesioni, danneggiamenti, intrusioni in casa. Un uomo di 36 anni, difeso dall’avvocato Leonardo Romoli, è finito sotto processo, davanti al giudice del Tribunale di Spoleto, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia per aver costretto al moglie ad un regime di vita “doloroso e avvilente”, con comportamenti violenti, minacciosi e svilenti della donna, anche a causa dell’assunzione di stupefacenti e per gelosia.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe insultato la moglie in più occasioni, minacciandola con un coltello, facendolo scorrere sulle gambe della donna, o di sfigurarla con l’acido. In una occasione l’avrebbe colpita, alle gambe con le tenaglie del caminetto. Più volte avrebbe colpito la moglie con pugni e schiaffi sul corpo e al volto.

Per non farla parlare con amici e parenti, inoltre, le avrebbe distrutto il cellulare.

E quando la donna si era decisa a chiuderlo fuori di casa, facendogli trovare le su cose sul pianerottolo, l’uomo avrebbe danneggiato il portone e minacciato la donna di fargliela pagare. E in una occasione, infatti, sarebbe riuscito ad entrare in casa, forzando il portone, per poi aggredire la moglie con pugni alla testa.

La Procura di Spoleto contesta all’uomo anche il reato di lesioni, in quanto in almeno tre occasioni avrebbe mandato la donna in ospedale dopo averla colpita al volto e al corpo.

Il giudice ha inflitto all'uomo una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione con la concessione delle attenuanti generiche e l'esclusione delle aggravanti per aver commesso i fatti davanti ai figli minori. Il pubblico ministero ne aveva chiesti 3 di anni.