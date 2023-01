Perugia, botte e insulti alla moglie: rinviato a giudizio marito violento

Un uomo di 45 anni, difeso dagli avvocati Paolo Bartoli e Mariangela Marino, è accusato di avere maltrattato la moglie, anche in presenza dei figli, “ingiuriandola, percuotendola, minacciandola, sottoponendola a vessazioni fisiche e psicologiche, così da provocarle prostrazione e avvilimento”.

Secondo l’accusa “sin dai primi anni di convivenza” avrebbe mortificato e ingiuriato la donna, aggredendola fisicamente “mettendole le mani addosso” e in una occasione aggredendo anche il padre della donna, “intervenuto in sua difesa”.

Una volta intervenuta la separazione l’imputato avrebbe continuato a denigrare la donna, in presenza dei figli, “dicendole che era matta” e che pagava l’avvocato con prestazioni sessuali.

Davanti alle richieste della donna “di un contributo economico per il mantenimento dei figli, la minacciava dicendole ‘tanto farai una brutta fine, le pagherai tutte’, dicendo ai figli ‘voi non sapete che brutta donna è vostra madre’”.

In una occasione sarebbe entrato nell’abitazione della donna e raggiuntala in bagno, alla presenza di un’amica, “in stato di ubriachezza, ingiuriava” la donna, “dicendole che era una put… e una mantenuta”, anche se dagli atti risulta che versasse 70 euro a settimana alla ex per il mantenimento dei figli.

Un’altra volta si introduceva nello stabile dove viveva la ex moglie e la ingiuriava e minacciava, dicendole che “non immaginava nemmeno cosa sarebbe stato capace di fare”.

La donna si è costituita parte civile tramite l’avvocato Carlo Bizzarri, denunciando anche che l’ex marito “non ottemperava alle statuizioni contenute nell’ordinanza del presidente del Tribunale di Perugia” e non partecipava alle spese straordinarie.

Il giudice per l’udienza preliminare ha rinviato a giudizio l’uomo davanti al II Collegio per l’udienza del 12 dicembre del 2023.