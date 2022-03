Aggredisce la ex ferma al semaforo con l'auto: processato fidanzato violento

Incontra la ex per strada e la aggredisce. Per quel comportamento un uomo, uno straniero quarantenne, è finito sotto processo.

L’uomo, difeso dall’avvocato Federico Calzolari, non avrebbe accettato la fine della relazione e, così, un giorno, camminando per la strada ad Assisi, si era imbattuto nella ex, in auto, ferma ad un semaforo.

La ragazza, di Assisi, neanche si era accorto dell’ex, mentre aspettava il via libera del semaforo.

L’imputato, secondo la denuncia, si era avvicinato e, all’improvviso, aveva aperto la portiera, infilandosi nell’abitacolo.

La giovane aveva urlato, provando a liberarsi dall’uomo che l’aveva immobilizzata, impedendole di ripartire.

Era scattato il verde al semaforo, ma l’auto della ragazza non partiva, con l’uomo metà all’interno dell’abitacolo e per metà, con le gambe, fuori dall’auto. Gli automobilisti dietro avevano suonato, qualcuno, però, era sceso sentendo le grida della ragazza era era intervenuto.

L’imputato aveva lasciato la presa ed era fuggito. La vittima, scossa, aveva sporto subito querela alle forze dell’ordine.

Adesso l’uomo è sotto processo, un altro che si aggiunge a quello per stalking, sempre nei confronti della ex.