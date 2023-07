Violenza sessuale di gruppo, scattano le prime perquisizioni: nel mirino il cellulare di uno dei presunti aggressori

Le due giovani che hanno denunciato di essere state violentate all'interno di una piscina a Ponte San Giovanni avrebbero conosciuto alcuni degli aggressori precedentemente alla violenza. Con alcuni, infatti, avrebbero chattato su Whatsapp. Sempre su chat private sarebbero state diffuse immagini, almeno una, di una delle ragazze seminata, appena risvegliatasi dal sonno indotto dell'abuso di alcol. L’abuso di alcol, inoltre, sembrerebbe far parte di un piano che gli aggressori avrebbero organizzato a danno delle due ragazze.

È quanto intende appurare la Procura di Perugia che ha disposto la perquisizione personale, del cellulare, dell'abitazione e del veicolo di uno degli otto ricercati dalle forze dell'ordine.

Secondo gli investigatori nel cellulare dell'indagine, difeso dall'avvocato Gianni Dionigi, si potrebbero trovare foto e filmati dell'evento oltre a messaggi e commenti circolati su chat private.

Ipotesi che trova un primo elemento nel racconto delle vittime, dal quale si evince la presenza dell'indagine sul luogo della violenza. Dal sequestro e analisi del cellulare gli investigatori sperano di trovare riscontri sui fatti, con ulteriori dettagli e sulle persone presenti.

Le due ragazze erano andate a una festa, avevano incontrato almeno 8 ragazzi, con i quali si erano allontanate per farsi accompagnare alla stazione per prendere il treno e tornare a casa. Le due ragazze sarebbero state portate in una piscina chiusa e gli otto avrebbero approfittato di loro con l'aggravante dello stato di ebbrezza.

Le due ragazze, assistite dall’avvocato Ruggero Benvenuto, hanno raccontato di essere giunte alla alla stazione di Ponte San Giovanni e di essere salite in auto con un ragazzo che le avrebbe accompagnate prima alla festa di Ponte Pattoli poi al party abusivo a Ponte San Giovanni. Gli investigatori hanno analizzato i cellulari delle vittime, risalendo a una serie di contatti, alcuni dei quali sarebbero collocabili nei dintorni della piscina all’ora delle violenze. Ulteriori elementi investigativi sarebbero emersi dalle telecamere di sicurezza del centro sportivo e della stazione ferroviaria.