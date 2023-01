Perugia, aggredita e violentata nella notte in centro storico da uno sconosciuto

Una donna ha denunciato un'aggressione a scopo sessuale in piazza del Circo. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato di Perugia.

La violenza sarebbe avvenuta la sera del 20 gennaio, quando la vittima, una italiana di 36 anni non residente a Perugia, ha chiesto l'intervento della Polizia, denunciando una violenza sessuale.

La donna ha racontato agli agenti giunti sul posto, di essere stata seguita da uno sconosciuto mentre tornava a casa al termine del turno lavorativo, poco dopo le due di notte. L'uomo l'avrebbe aggredita e violentata. Dandosi poi alla fuga subito dopo.

Dopo essere stata accompagnata in ospedale per le cure e gli accertamenti, la donna si è recata presso gli uffici della Questura per sporgere querela.

Sono in corso gli approfondimenti investigativi della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura di Perugia, in ordine all’accertamento e alla ricostruzione dei fatti denunciati, alla ricerca di eventuali testimonianze, tramite l'acquisizione di tabulati telefonici e la verifica di eventuali riprese delle telecamere di sorveglianza della zona.