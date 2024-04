Violentatore di bambini arrestato e rinchiuso in carcere

I carabinieri di Foligno hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia con il quale è stata disposta la custodia in carcere nei confronti di un 36enne, di origini rumene, condannato in via definitiva per il reato di violenza sessuale aggravata su minore commessa a Spoleto nel 2011.

I militari lo hanno arrestato e lo hanno rinchiuso nel carcere di Terni dove dovrà scontare una pena di 10 anni di

reclusione, con interdizione perpetua dai Pubblici Uffici e da ogni incarico ove siano presenti minori o che riguardino essi.