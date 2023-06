Perugia, minacciata con il coltello e violentata dall'amico che ospitava a casa

Ospita un amico in casa e lui la violenta e la picchia per giorni. L’uomo, un rumeno di 32 anni difeso dall’avvocato Vittorio Lombardo, è finito sotto processo con l’accusa di violenza privata, minacce, lesioni aggravate e violenza sessuale.

La Procura di Perugia contesta all’uomo di avere compiuto tutti questi reati, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, in danno di una connazionale che gli aveva sub affittato una stanza nell’appartamento in cui viveva.

Secondo l’accusa una sera, ubriaco, per costringere la donna a rimanere alzata a parlare con lui, l’avrebbe minacciata con un coltello, puntandolo alla gola e battendo contro la porta dietro la quale la donna si era barricata.

Un mese dopo la rabbia era esplosa alla richiesta di lasciare libera la stanza. L’imputato avrebbe dato fuoco a una sigaretta imbevuta di alcol, distrutto piatti e bicchieri e minacciato la donna con un coltello, costringendola a un rapporto sessuale, dopo averla sbattuta sul letto e spogliata a forza.

Dopo una prima violenza sessuale, inoltre, l’imputato avrebbe picchiato la donna, costringendola ore dopo ad altri rapporti non consenzienti, fino a quando la donna riusciva a lasciare l’appartamento e raggiungere l’ospedale e poi denunciare i fatti.

Nel corso dell’udienza di oggi sono stati sentiti come testimoni amici e conoscenti della donna che hanno raccontato di aver soccorso l’amica dopo che era fuggita di casa, portandola al Pronto soccorso.